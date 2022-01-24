Сам злочин стався вночі за три дні до цього. На думку слідчих, підозрюваний завдав жертві приблизно 10 ударів шлакоблоком.

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Хто міг вбити стареньку

Затримали за вбивство жінки 38-річного місцевого жителя. Він, ймовірно, вбив стареньку біля одного з будинків на вулиці Надії Алексєєнко у Чечелівському районі міста. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили знаряддя вбивства – шлакоблок зі слідами крові.



Шлакоблок, яким вбили жінку / Фото Нацполіції

Поліцейські повідомили, що жінку вбили ударом у потилицю. Проте в Прокуратурі Дніпропетровщини зазначили, що ударів було значно більше.

Що загрожує за такий вчинок

Правоохоронці затримали зловмисника через 2 дні. У чоловіка вилучили закривавлений одяг, в якому злочинець скоїв злочин. Слід зауважити, що він лише кілька тижнів тому вийшов із в'язниці. Якщо вину чоловіка зможуть довести в суді, йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.

Не могли встановити особу

На вулиці Бобро в Дніпрі в цей день знайшли поранену кішку. Переноску з твариною залишили просто посеред вулиці в негоду. Тварину відвезли до ветеринара та в лапі виявили кулю.

Після цього почали розшукувати власників і виявилося, що тварину носила в переносці місцева мешканка. Її знайшли вбитою згодом, але опізнати тіло не могли через велику кількість ушкоджень.

Читайте текст допису поліції Дніпропетровщини:

Поліцейські Дніпра затримали 38-річного чоловіка за підозрою у вбивстві жінки

Нападник вдарив шлакоблоком по потилиці перехожу та втік з місця злочину. Від отриманої травми жінка померла.

Злочин стався 19 січня біля одного з будинків по вулиці Надії Алексєєнко у Чечелівському районі міста Дніпро.

Працівники кримінальної поліції відпрацювали всі можливі версії подій того дня, в тому числі камери спостереження по можливому руху потерпілої та розшукали злочинця. Ним виявився 38-річний місцевий житель, який в січні 2022 року вийшов з місць позбавлення волі.

Наразі чоловіка затримали. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили речовий доказ - шлакоблок зі слідами крові. Крім цього, під час особистого огляду затриманого поліцейські вилучили одяг, в якому злочинець скоїв злочин.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.