Само преступление произошло ночью за три дня до этого. По мнению следователей, подозреваемый нанес жертве 10 ударов шлакоблоком.

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Кто мог убить старушку

Задержали за убийство женщины 38-летнего местного жителя. Он, вероятно, убил старушку возле одного из домов на улице Надежды Алексеенко в Чечелевском районе города. Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли орудие убийства – шлакоблок со следами крови.

Шлакоблок, которым убили женщину / Фото Нацполиции

Полицейские сообщили, что женщину убили ударом в затылок. Однако в Прокуратуре области отметили, что ударов было значительно больше.

Что грозит за такой поступок

Правоохранители задержали злоумышленника через 2 дня. У мужчины изъяли окровавленную одежду, в которой преступник совершил преступление. Следует отметить, что он всего несколько недель назад вышел из тюрьмы. Если вину мужчины смогут доказать в суде, ему грозит от 7 до 15 лет заключения.

Не могли установить личность

На улице Добро в Днепре в этот день нашли раненую кошку. Переноску с животным оставили прямо посреди улицы в непогоду. Животное отвезли к ветеринару и в лапе обнаружили пулю.

После этого начали разыскивать владельцев и оказалось, что животное носила в переноске местная жительница. Ее нашли убитой впоследствии, но опознать тело не могли из-за большого количества повреждений.

Читайте текст сообщения полиции Днепропетровщины:

Полицейские Днепра задержали 38-летнего мужчину по подозрению в убийстве женщины Нападавший ударил шлакоблоком по затылку прохожую и скрылся с места преступления. От полученной травмы женщина скончалась.

Преступление произошло 19 января возле одного из домов по улице Надежды Алексеенко в Чечелевском районе города Днепр.

Сотрудники криминальной полиции отработали все возможные версии событий того дня, в том числе камеры наблюдения по возможному движению потерпевшей и разыскали преступника. Им оказался 38-летний местный житель, который в январе 2022 года вышел из мест лишения свободы.

Сейчас мужчину задержали. Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли вещественное доказательство – шлакоблок со следами крови. Кроме этого, во время личного досмотра задержанного полицейские изъяли одежду, в которой преступник совершил преступление.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.