В Днепре мужчина поймал гигантского сома весом 50 килограммов: невероятное фото

Житель Днепра поймал гигантского "сома-людоеда" весом примерно 50 килограммов. Рыбак поймал его с помощью гарпуна.

Мужчина рассказал в сети историю о том, как он встретил "монстра". Все произошло, когда рыбак отправился на подводную охоту в пределах городских пляжей Днепра.

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В Днепре мужчина поймал огромного сома

Не вдаваясь в подробности скажу, что встретить сома-людоеда удалось на углублении, которое начиналось именно за кромкой купальной зоны,

– отметил рыбак.

Он заявил, что выстрелил в сома с помощью гарпуна, после чего тот принялся тянуть его на глубину. Мужчина пытался обуздать сома, он схватил его за ласту и она лопнула. Поединок рыбы и человека завершился в пользу рыбака.

Весила огромная добыча 50 килограммов. Мужчина добавил, что надеется, что его история "заставит людей задуматься об опасности, которая подстерегает в глубинах Днепра".

Реакция сети на ситуацию

Пользователи сети разделились: часть хвалила мужчину, другие негативно отреагировали на добычу рыбака. Люди отметили, что произошло "убийство старой рыбы". А также отметили, что в это время года сомы уже спят в зимовальных ямах.

В Днепре мужчина поймал гигантского сома / Фейсбук Александра Громадского

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Отрывок из поста Александра Громадского:

Монстра каждый день не встретишь, поэтому приходится часто предпринимать попытки, вот и на этот раз я отправился на подводную охоту в пределах городских пляжей, пока закрыт купальный сезон.

Не вдаваясь в подробности, скажу, что встретить сома людоеда удалось на углублении, которое начиналось именно за кромкой купальной зоны.

Сом будто занял это место в ожидании очередных зевак, которые могли бы стать его добычей.

Но этому не суждено случиться, как только мы встретились лицом к лицу – решение состоялось молниеносно.

Я выстрелил в сома, и закаленный гарпун Pelengas пронзил его толстенную спину.

Началась борьба, сом очень активно тянул на глубину, а я пытался удержать его за веревку, соединяющую гарпун с ружьем, ситуация очень похожа на фильмы о китобоях.

И вот когда я уже почти утихомирил его, сом не сдался и показал свои людоедские наклонности – он атаковал меня за ногу, а потом решил откусить часть моей ласты. Лопата #tritonsub лопнула под рывками и давлением челюстей и только ее качество и крепость, позволили мне даже с поломанной лопатой закончить эту схватку и отбуксировать сома на берег.