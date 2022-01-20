В Днепре нашли подстреленную кошку: ее владелицу убили

Раненую кошку нашли прохожие на улице Боброва в Днепре. Переноску с животным оставили прямо посреди улицы в непогоду.

Четвероногую принесли к волонтерам местной общественной организации "Верность". Во время осмотра у нее в лапке обнаружили пулю.

К теме Спасатели животных в Киеве ищут дом собаке, которая 5 дней охранял тело умершего владельца

Убили женщину в Днепре

Жители Днепра начали искать, кто мог оставить животное с серьезной раной на улице в зимний холод. Благодаря камерам наблюдения установили, что накануне с ней ходила старшая женщина.

Впоследствии выяснилось, что владелицу кошки жестоко убили. По версии "Информатора", Ее тело нашли неподалеку от места, где была переноска – на улице Надежды Алексеенко. Судя по травмам, она погибла от сильного удара по голове.



Владелицу кошки жестоко убили, а животное оставили посреди улицы / Фото "Информатора"

Ранее жительницу Днепра видели в супермаркете на Привокзальной площади. Тогда переноска с животным была при ней. Всех, кто узнал погибшую, просят связаться с местной полицией.

Как рассказала в комментарии журналистке 24 канала пресс-секретарь полиции Днепра Анна Старчевская, на месте происшествия работали оперативники. Точную причину смерти женщины устанавливает экспертиза. В полиции открыли уголовное производство по факту умышленного убийства.

Состояние травмированной кошки

Когда кошку принесли к ветеринарам, она была очень напугана, но не кричала. Она сильно хромала – из лапки вытащили пулю и прооперировали.



Из лапы кошки в Днепре извлекли пулю / Фото из фейсбука "Верности"

Сейчас с кошкой все в порядке, одна она нуждается в лечении. Волонтеры из "Верности" собирают деньги ей на помощь и надеются найти неравнодушных родственников умершей жительницы Днепра или желающих забрать животное к себе.

Текст публикации в Фейсбуке:

"Вчера в Днепре на ул. Боброва нашли переноску с кошкой. Кошку передали нам в "Верность".

А сегодня примерно в том же районе нашли труп женщины. Полиция просит опознать. На камерах наблюдения эта женщина с той переноской, которую вчера отдали нам!

Выходит, женщина несла кошку с раной на лапе в ветклинику. Она не выбросила свою кошку! Ее убили по дороге!

У нас просьба! Может вы узнаете на фото женщину или, может, кошку? Мы хотели бы вернуть животное в семью.

Если вы узнали ее, пожалуйста, позвоните в полицию по номерам (093) 665-95-82 т (067)-609-92-28 или на линию 102. Или в Верность (относительно кошки) 097-507-92-99. Любая информация может быть полезной".