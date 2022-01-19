Специалисты команды спасения узнали о происшествии 26 декабря прошлого года. Обратились к ним полицейские, которые не могли попасть в квартиру, поскольку четвероногий защищал территорию и своего хозяина.

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Обеспечивать доступ правоохранителям в помещение пришлось специалистам KARG.

Ищут людей, знакомых с особенностями породы



Собаку отдадут только тем, кто сможет о ней заботиться / Фото KARG

Как рассказали в службе спасения животных, перед выездом им обещали, что собаку заберут родственники умершего.

Прибывшие на вызов спасатели зашли в квартиру и успокоили животное. После этого родственники ввели собаке успокоительное и рассказали, что отвезут собаку на эвтаназию.

Отдать пса на верную смерть волонтеры не смогли, поэтому отвезли собаку к ветеринару.

Как оказалось, Дарт вполне здоров, но он до сих пор находится в стационаре в одной из клиник.



Кане-Корсо пережил серьезный стресс / Фото KARG

Ему 5 лет. Зовут Дарт. Пес пережил 5 дней заключения с мертвым хозяином, испытал серьезный стресс, но до последнего его охранял. Ищем ответственных хозяев знакомых с особенностями породы и имеющих безопасные условия для содержания большой собаки,

– отметили в службе спасения животных.

Активисты призвали всех, кто хочет забрать Кане-Корсо к себе, обращаться по телефонам: 093-986-22-62 или 098-844-79-37.