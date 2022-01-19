Фахівці команди порятунку дізналися про подію 26 грудня минулого року. Звернулися до них поліцейські, які не могли потрапити до квартири, оскільки чотирилапий захищав територію та свого господаря.
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Забезпечувати доступ правоохоронцям до приміщення довелося спеціалістам KARG.
Шукають людей, знайомих з особливостями породи
Собаку віддадуть лише тим, хто зможе про неї піклуватися / Фото KARG
- Як розповіли у службі порятунку тварин, перед виїздом їм обіцяли, що собаку заберуть родичі померлого.
- Рятувальники, які прибули на виклик, зайшли до квартири та заспокоїли тварину. Після цього родичі ввели собаці заспокійливе та розповіли, що відвезуть собаку на евтаназію.
- Віддати пса на вірну смерть волонтери не змогли, тому відвезли собаку до ветеринара.
- Як виявилося, Дарт цілком здоровий, але він досі перебуває у стаціонарі в одній з клінік.
Кане-Корсо пережив серйозний стрес / Фото KARG
Йому 5 років. Кастрований. Звати Дарт. Пес пережив 5 днів ув'язнення з мертвим господарем, зазнав серйозного стресу, але до останнього його охороняв. Шукаємо відповідальних господарів знайомих з особливостями породи та мають безпечні умови для утримання великого собаки,
– зазначили у службі порятунку тварин.
Активісти закликали всіх, хто хоче забрати Кане-Корсо до себе, звертатися за телефонами: 093-986-22-62 або 098-844-79-37.