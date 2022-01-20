У Дніпрі знайшли підстрелену кицьку: її власницю вбили

Поранену кицьку знайшли перехожі на вулиці Боброва у Дніпрі. Переноску з твариною залишили просто посеред вулиці в негоду.

Чотирилапу принесли до волонтерів місцевої громадської організації "Вірність". Під час огляду в неї у лапці виявили кулю.

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Вбили жінку в Дніпрі

Дніпряни почали шукати, хто міг покинути тварину з серйозною раною на вулиці в зимовий холод. Завдяки камерам спостереження встановили, що напередодні з нею ходила старша жінка.

Згодом з'ясувалося, що власницю кішки жорстоко вбили. За версією "Інформатора", її тіло знайшли неподалік від місця, де була переноска – на вулиці Надії Алексєєнко. Судячи з травм, вона загинула від сильного удару по голові.



Власницю кішки жорстоко вбили, а тварину залишили посеред вулиці / Фото "Інформатора"

Раніше жительку Дніпра бачили в супермаркеті на Привокзальній площі. Тоді переноска з твариною була при ній. Усіх, хто впізнав загиблу, просять сконтактуватися з місцевою поліцією.

Як розповіла в коментарі журналістці 24 каналу речниця поліції Дніпра Анна Старчевська, на місці події працювали оперативники. Точну причину смерті жінки встановлює експертиза. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

Стан травмованої кицьки

Коли кішечку принесли до ветеринарів, вона була дуже злякана, але не кричала. Вона сильно кульгала – з лапки витягнули кулю та прооперували.



Із лапи кішки в Дніпрі витягли кулю / Фото з фейсбуку "Вірності"

Зараз із кицькою все гаразд, одна вона потребує лікування. Волонтери з "Вірності" збирають гроші їй на допомогу та сподіваються знайти небайдужих родичів померлої жительки Дніпра або охочих забрати тварину до себе.

Текст публікації у фейсбуці:

"Вчора у Дніпрі на вул. Боброва знайшли переноску з кішкою. Кішку передали нам у "Вірність".

А сьогодні приблизно у тому ж районі знайшли труп жінки. Поліція просить впізнати. На камерах спостереження ця жінка з тією переноскою, яку вчора віддали нам!

Виходить, жінка несла кішку з раною на лапі у ветклініку. Вона не викинула свою кішку! Її вбили дорогою!

У нас прохання! Може ви впізнаєте на фото жінку чи, може, кішку? Ми хотіли б повернути тварину в сім'ю.

Якщо ви дізналися її, будь ласка, зателефонуйте до поліції за номерами (093) 665-95-82 та (067)-609-92-28 або на лінію 102. Або у Вірність (щодо кішки) 097-507-92-99. Будь-яка інформація може бути корисною".