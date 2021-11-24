В Днепре неизвестный расстрелял строителя: в каком состоянии пострадавший

На одной из стройплощадок Днепра 24 ноября неизвестный устроил стрельбу из травматического пистолета. Мужчина ранил руководителя строительства и скрылся с места преступления. Пострадавшего госпитализировали с несколькими ранениями.

Это произошло на улице Михаила Грушевского примерно в 10:20. После этого сразу начали разыскивать злоумышленника.

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Какие ранения получил мужчина

По данным правоохранителей, пострадавшему мужчине 52 года. После инцидента он попал в больницу.

О том, что ранения получил прораб строительства, сообщило издание "Rепортер". На фото, которые обнародовало СМИ видно, что в мужчину выстрелили минимум 3 раза. У него повреждена рука и живот.



Пострадавший строитель и гильза на месте происшествия / Фото "Reпортер"

Что может грозить за такой поступок

Правоохранители открыли производство по статье Уголовного кодекса о хулиганстве, которое совершили с использованием огнестрельного оружия. Если виновного смогут разыскать и задержать, ему будет грозить от 3 до 7 лет заключения.

Другая стрельба недавно

В Одессе 22 ноября мужчина устроил стрельбу в мясном магазине. Перед этим он вел себя неадекватно и буянил. К счастью, никто не пострадал и орудерника задержали.

Злоумышленник рассказал правоохранителям, что его пистолет – травматический.. Также отметил, что имеет на него разрешение. В этом случае планировали открыть производство по такой же статье.