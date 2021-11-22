В магазин "Свежее мясо" на проспекте Добровольского ворвался мужчина с пистолетом в руке. Случилось это утром 22 ноября. К счастью, никто не пострадал. В полиции произошедшее пока не комментируют.

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Выстрелил в воздух и ушел

Мужчина вошел в магазин и начал угрожать работникам, нацелив на них оружие. Продавцы быстро сбежали и скрылись в помещении. Тогда злоумышленник дважды выстрелил в воздух и вошел в подъезд на Добровольского.

По данным СМИ, его впоследствии задержали. Дебоширом оказался 39-летний одессит. Он рассказал полицейским, что пистолет – травматический и имеет на него разрешение. Действия мужчины заранее квалифицировали как хулиганство.



Мужчину задержали полицейские / Фото УСІ

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