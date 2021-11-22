До магазину "Свіже м'ясо" на проспекті Добровольського увірвався чоловік із пістолетом у руці. Трапилося це зранку 22 листопада. На щастя, ніхто не постраждав. У поліції подію ще не коментують.

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Вистрілив у повітря і пішов

Чоловік увійшов до магазину й почав погрожувати працівникам, націливши на них зброю. Продавці швидко втекли й сховалися в приміщенні. Тоді зловмисник двічі вистрілив у повітря та зайшов у під'їзд на Добровольського.

За даними ЗМІ, його згодом затримали. Дебоширом виявився 39-річний одесит. Він розповів поліцейським, що пістолет – травматичний і має на нього дозвіл. Дії чоловіка заздалегідь кваліфікували як хуліганство.



Чоловіка затримали поліцейські / Фото УСІ

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