Кандидат історичних наук, офіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Алфьоров зауважив 24 Каналу, що у світі дедалі більше людей знають Марка Твена, ніж Пушкіна. Американський письменник теж бував в Одесі, але пам'ятника йому немає.

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Чи потрібно зносити російські пам'ятники

Небажання відмовлятися від російського сліду в Україні є політичною маніпуляцією. Колись Микола Міхновський підірвав пам'ятник Пушкіну у Харкові, вже тоді розуміючи, що ним Росія маркує свої території.

Пушкін справді талановитий поет, прозаїк. Росіяни називають його геніальним, бо він творив їхню поезію. Але Пушкін став маркером культурної окупації. У світі можна знайти лише декілька вулиць Пушкіна, а в Україні їх було стільки, скільки вулиць Івана Франка чи Лесі Українки.

Пушкіним маркували російську присутність. Якби у 1980-их роках ми поклали квіти до пам'ятника Шевченку не на його день народження чи річницю смерті, то нас би звільнили з роботи, або й посадили в тюрму,

– сказав Олександр Алфьоров.

Натомість нести квіти російським поетам можна було коли завгодно. Адже це називали "пошануванням пам'яті". Для росіян Тарас Шевченко – це великий український поет, але Пушкін – геніальний, Микола Лисенко – талановитий композитор, але геніальний тільки Чайковський. Так формували комплекс меншовартості.

У 2022 році люди, які приїжджали в центр Києва, йшли вулицями Пушкіна, Толстого, Достоєвського. Натомість на вулиці Івана Котляревського був лише 21 приватний будинок на околиці Києва в приватному секторі. Зараз ми відновлюємо все це, вже є проспект Котляревського,

– зауважив офіцер 3 окремої штурмової бригади.

Треба розуміти, що ми залишаємо пам'ятники Пушкіну не тому, що всі українці читали його твори й люблять його. Нас змушували його читати, казали, що він геніальний, вчили, що російська мова є багатшою, а все російське – кращим.

Вулиця Пушкіна в Україні – це дороговказ для окупанта, територія польоту "Шахеда", а пам'ятник – місце, куди він має прилетіти, куди росіяни запускають ракети, бо думають, що їх там чекають,

– наголосив Олександр Алфьоров.

Зауважимо, 20 вересня 2024 року в Одеській ОВА повідомили, що пам'ятник Пушкіну знесуть найближчим часом. Відповідні розпорядження вже є, але займатися цим буде не ОВА.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов виступає проти знесення пам'ятника. За його словами, це "частина історії Одеси та світової культури", тому "дарувати Пушкіна росіянам" не варто.