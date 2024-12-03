Кандидат исторических наук, офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Алферов заметил 24 Каналу, что в мире больше людей знают Марка Твена, чем Пушкина. Американский писатель тоже бывал в Одессе, но памятника ему нет.

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Нужно ли сносить российские памятники

Нежелание отказываться от российского следа в Украине является политической манипуляцией. Когда-то Николай Михновский взорвал памятник Пушкину в Харькове, уже тогда понимая, что им Россия маркирует свои территории.

Пушкин действительно талантливый поэт, прозаик. Россияне называют его гениальным, потому что он творил их поэзию. Но Пушкин стал маркером культурной оккупации. В мире можно найти лишь несколько улиц Пушкина, а в Украине их было столько, сколько улиц Ивана Франко или Леси Украинки.

Пушкиным маркировали российское присутствие. Если бы в 1980-х годах мы возложили цветы к памятнику Шевченко не на его день рождения или годовщину смерти, то нас бы уволили с работы, или посадили в тюрьму,

– сказал Александр Алферов.

Зато нести цветы российским поэтам можно было когда угодно. Ведь это называли "почитанием памяти". Для россиян Тарас Шевченко – это великий украинский поэт, но Пушкин – гениальный, Николай Лысенко – талантливый композитор, но гениальный только Чайковский. Так формировали комплекс неполноценности.

В 2022 году люди, которые приезжали в центр Киева, шли по улицам Пушкина, Толстого, Достоевского. Зато на улице Ивана Котляревского был только 21 частный дом на окраине Киева в частном секторе. Сейчас мы восстанавливаем все это, уже есть проспект Котляревского,

– отметил офицер 3 отдельной штурмовой бригады.

Надо понимать, что мы оставляем памятники Пушкину не потому, что все украинцы читали его произведения и любят его. Нас заставляли его читать, говорили, что он гениальный, учили, что русский язык богаче, а все русское – лучше.

Улица Пушкина в Украине – это указатель для оккупанта, территория полета "Шахеда", а памятник – место, куда он должен прилететь, куда россияне запускают ракеты, потому что думают, что их там ждут,

– отметил Александр Алферов.

Заметим, 20 сентября 2024 года в Одесской ОГА сообщили, что памятник Пушкину снесут в ближайшее время. Соответствующие распоряжения уже есть, но заниматься этим будет не ОВА.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов выступает против сноса памятника. По его словам, это "часть истории Одессы и мировой культуры", поэтому "дарить Пушкина россиянам" не стоит.