Оккупанты нацелились на энергетические объекты. В ДТЭК сообщили о серьезном повреждении оборудования ТЭС, передает 24 Канал.

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Враг ударил по критической инфраструктуре Кировоградщины и Полтавщины

Председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что противник пытался поразить критическую инфраструктуру региона.

К сожалению, в отдельных громадах есть последствия. Так, произошел пожар газовой трубы возле частного домовладения. Также повреждены окна в домах. Обошлось без погибших и травмированных.

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин рассказал, что для области атака прошла без попаданий в гражданские объекты и пострадавших. Однако есть повреждения энергетической инфраструктуры. Сейчас действуют временные отключения света в Кременчугском районе. "Специалисты уже работают над восстановлением", – уточнил чиновник.

К слову, Россия осуществила ракетную атаку на Прикарпатье, вызвав там перебои с электроснабжением. Мэр Калуша сообщил, что город остался без тепла и воды.