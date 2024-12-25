Окупанти націлилися на енергетичні об'єкти. У ДТЕК повідомили про серйозне пошкодження обладання ТЕС, передає 24 Канал.

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Ворог вдарив по критичній інфраструктурі Кіровоградщини і Полтавщини

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що противник намагався вразити критичну інфраструктуру регіону.

На жаль, в окремих громадах є наслідки. Так, сталась пожежа газової труби біля приватного домоволодіння. Також пошкоджено вікна в будинках. Обійшлося без загиблих та травмованих.

Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін розповів, що для області атака минулася без влучань у цивільні обʼєкти та постраждалих. Однак є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі діють тимчасові вимкнення світла в Кременчуцькому районі. "Фахівці вже працюють над відновленням", – уточнив посадовець.

До слова, Росія здійснила ракетну атаку на Прикарпаття, спричинивши там перебої з електропостачанням. Мер Калуша повідомив, що місто залишилося без тепла і води.