В Днепре патрульные чудом спасли самоубийцу, который пытался повеситься в подъезде

Правоохранители в буквальном смысле вытащили из петли мужчину, который хотел покончить с собой. Случилось это ночью 21 декабря в подъезде многоэтажки в Днепре.

Патрульные полицейские узнали об инциденте около 3:00 ночи от жильцов дома на проспекте Гагарина. Заявители жаловались на мужчину, который совершает шумные хулиганские действия в подъезде.

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Когда инспекторы прибыли на место происшествия, они увидели совсем не такую картину, на которую рассчитывали.

Пришлось надевать наручники

Патрульные услышали крики, как только вошли в подъезд многоэтажки.

Инспекторы направились на шум и увидели самоубийцу на лестнице третьего этажа.

Мужчина зацепил ремень за перила и пытался совершить суицид на нем.

Один из патрульных поднял нарушителя покоя и держал его, а его напарник – резал кожаную петлю. Мужчину чудом успели спасти, а поскольку его поведение было неадекватным, правоохранители надели на него наручники.

Пострадавшего передали медикам психиатрической помощи, которые госпитализировали мужчину.

Похожий случай в Харькове

15 декабря около 12:00 29-летний харьковчанин пытался совершить самоубийство. Из петли его вытаскивали медики скорой. Хотя мужчина пережил клиническую смерть, его все же смогли реанимировать.