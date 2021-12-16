Как рассказали в харьковском Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, бригада скорой узнала о вызове в 11:42. Медики срочно прибыли на место происшествия и обнаружили пострадавшего в бессознательном состоянии.

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Мужчина пережил клиническую смерть.

Вытащили из петли

Прибежав в квартиру, где произошла попытка суицида, фельдшер и медсестра сразу начали действовать.

Молодой человек, который полез в петлю, находился в состоянии клинической смерти.

Достав его, медики начали реанимационные мероприятия, которые, к счастью, были удачными.

Профессиональные действия экипажа экстренной помощи – фельдшера Дмитрия Кириченко, медицинской сестры Юлии Чирвы и водителя Алексея Лучанинова – позволили вернуть мужчину к жизни.

После реанимационных мероприятий работники экстренной службы госпитализировали пострадавшего в больницу.

Из-за чего именно он пытался покончить с жизнью, неизвестно. Это будут выяснять полицейские.

Полный текст сообщения КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" в фейсбуке

Слова благодарности и профессионального уважения мы адресуем сегодня бригаде ЭМД 2402 за спасение жизни 29-летнего мужчины, во время обслуживания экстренного вызова, поступившего в службу "103" 15.12.21 в 11:42.

Клиническая смерть у мужчины произошла вследствие странгуляционной асфиксии, благодаря высокопрофессиональным и оперативным действиям фельдшера Дмитрия Кириченко, м/с Юлии Чирвы и водителя Алексея Лучанинова, мужчину удалось "вернуть к жизни".