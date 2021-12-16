Як розповіли у харківському Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, бригада швидкої дізналася про виклик об 11:42. Медики терміново прибули на місце події та знайшли потерпілого у непритомному стані.

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Чоловік пережив клінічну смерть.

Витягли з петлі

Прибігши до квартири, де сталася спроба суїциду, фельдшер та медсестра одразу почали діяти.

Молодий чоловік, який поліз у петлю, перебував у стані клінічної смерті.

Діставши його, медики почали реанімаційні заходи, які, на щастя, були вдалими.

Професійні дії екіпажу екстреної допомоги – фельдшера Дмитра Кириченка, медичної сестри Юлії Чирви та водія Олексія Лучанінова – дозволили повернути чоловіка до життя.

Після реанімаційних заходів працівники екстренки госпіталізували потерпілого до лікарні.

Через що саме він намагався покінчити з життям, наразі невідомо. Це з'ясовуватимуть поліцейські.

Повний текст допису КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" у фейсбуці

Слова подяки та професійної поваги ми адресуємо сьогодні бригаді ЕМД 2402 за порятунок життя 29-річного чоловіка, під час обслуговування екстреного виклику, який надійшов до служби "103" 15.12.21 року о 11:42.

Клінічна смерть у чоловіка сталась внаслідок странгуляційної асфіксії, завдяки високопрофесійним та оперативним діям фельдшера Дмитра Кириченко, м/с Юлії Чирви та водія Олексія Лучанінова, чоловіка вдалося "повернути до життя".