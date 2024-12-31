Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что последние месяцы эта акция не проходила в городе из-за ситуации с безопасностью. Однако родные пленных решили провести ее, потому что нужно помнить и говорить о наших защитниках, о которых нет никаких известий.

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Акции очень важны

На акции присутствовала Ирина Подлужная, сын которой вернулся из плена осенью. До этого она ничего не знала о нем. Она отметила, что большое количество наших защитников находится в плену, и нужно говорить о них.

Многие парни уже третий год на Рождество в плену, о них нет никакой информации. Ребята все больше получают приговоры. Их судят, потом пересуживают. Родным не понятно, когда они смогут обнять их. Я своего сына обняла уже, знаю эти ощущения. Я каждому желаю это почувствовать, потому что это нереально,

– сказала она.

К акции присоединился бывший пленный Николай, ведь почувствовал все ужасы российского плена. Он отметил, что ждет возвращения своих собратьев.

"По приказу 16 мая мы вышли из "Азовстали" и попали в плен. Сидел два года и четыре месяца, условия были плохие. Был в Донецком СИЗО, потом – в Горловке, потом – снова на Донецком СИЗО, потом – на Кировском СИЗО, оттуда меня поменяли. Условия там очень плохие", – вспомнил он.

В понедельник, 30 декабря, между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен пленными. На Родину вернулись 189 украинцев. В частности, два человека из Харьковской области, с Сахновщины и с Боровой.

"Присоединяйтесь к таким акциям. Это важно. Сам господин Николай и сын госпожи Ирины говорили о том, что очень важно понимать, когда ты уже возвращаешься, что тебя здесь не забыли, тебя здесь поддерживали. Поэтому если вы видите такие анонсы, акции, поддерживайте, пишите, говорите об этом. Это небольшой вклад, который мы можем сделать", – подчеркнула Черненко.