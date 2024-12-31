После тяжелых испытаний наши защитники наконец дома. Госпогранслужба Украины опубликовала трогательное видео возвращения пленных, передает 24 Канал.

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Эмоциональные кадры возвращения пленных

Нам вместе с командой очень хотелось, чтобы этот обмен состоялся до конца текущего года, чтобы каждый и каждая как можно скорее вернулись из российского плена,

– рассказывают в видео.

Среди освобожденных есть защитники "Азовстали", Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, военнослужащие различных подразделений и двое гражданских. "Мы, украинцы, гораздо сильнее, чем нам кажется", – говорит один из пограничников.

Трогательные кадры возвращения пленных: смотреть видео

Ранее 24 канал сообщал, что президент Владимир Зеленский показал фото встречи с семьями. Он выразил благодарность команде, занимающейся организацией обменов, а также международным партнерам, в частности Объединенным Арабским Эмиратам, за содействие в возвращении пленных.

С начала полномасштабной войны Координационный штаб по поручению президента Украины освободил из российского плена 3956 человек. В 2024 году удалось вернуть домой 1358 украинцев, среди которых как военные, так и гражданские.