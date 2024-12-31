Мы должны болеть за всех
Десятки людей. Наши ребята и, дай Бог, девушки, которые сейчас "по ту сторону свободы" – будут догадываться, хоть им, как обычно, ничего не скажут. Просто заберут с вещами на выход. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.
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Затем будут благодарности в личные сообщения. Журналисты будут ловить кадры и слова.
Кто-то из штабных будет набирать телефоны семей: "Ваш вернулся". Кто-то в поле будет выходить в эфир через старлинк. Кто-то будет менять цифру на фургоне Координационного штаба: это не просто цифра, это десятки судеб, сотни членов семей, знакомых, десятки тысяч в соцсетях.
Кто-то будет добавлять на калькуляторе:
- 11 обменов и 1358 спасенных за 2024 год,
- 13 обменов и 1002 – за 2023 год,
- 35 обменов за 2022 год и 1596 человек.
Итого 59 обменов и 3956 судеб.
Врачи будут делать осмотры, журналисты будут делать репортажи, водители будут ждать.
Россияне снова сообщат обо всем еще перед тем, как что-то произошло. Им плевать.
Потом снова будет день. Родственники снова скажут: "Вы ничего не делаете!".
Преимущественно это женщины, и каждая из них болеет за своего мужа, брата или сына.
Мы должны болеть за всех. Мы все так ждем обменов.