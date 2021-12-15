Инцидент произошел на перекрестке улиц Героев труда и Светлой. Уровень алкоголя в крови мужчины составил 3,16 промилле.
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Правоохранители рассказали, что 0,2 промилле – это допустимое содержание алкоголя в крови человека, который управляет транспортным средством. Показатель 3,0 сигнализирует о критическом состоянии и отравлении алкоголем. А 5,0 промилле – уже относительно смертельная доза.
В Харькове остановили пьяного водителя: смотрите видео
Содержание алкоголя в 16 раз превысило норму: смотрите видео "Х**вый Харьков"
В Черновцах поймали пьяного водителя
- Патрульная полиция Черновицкой области сообщила, что 14 декабря правоохранители остановили пьяного водителя Range Rover.
- Еще в процессе разговора полицейские поняли: мужчина изрядно выпил, прежде чем сесть за руль.
- Результат теста на алкоголь поразил всех. Уровень алкоголя в крови горе-водителя составил 5,0 промилле.
- На водителя составили протокол.
Сообщение "Х**вый Харьков":
Очередной бухой **лан заснул прямо за рулем на пешеходном переходе.
Разбудили "синяка" на перекрестке Героев труда и Светлой, после чего он надул в драгер 3,16 промилле.