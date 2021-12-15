Инцидент произошел на перекрестке улиц Героев труда и Светлой. Уровень алкоголя в крови мужчины составил 3,16 промилле.

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Правоохранители рассказали, что 0,2 промилле – это допустимое содержание алкоголя в крови человека, который управляет транспортным средством. Показатель 3,0 сигнализирует о критическом состоянии и отравлении алкоголем. А 5,0 промилле – уже относительно смертельная доза.

В Харькове остановили пьяного водителя: смотрите видео

Содержание алкоголя в 16 раз превысило норму: смотрите видео "Х**вый Харьков"

В Черновцах поймали пьяного водителя

Патрульная полиция Черновицкой области сообщила, что 14 декабря правоохранители остановили пьяного водителя Range Rover.

Еще в процессе разговора полицейские поняли: мужчина изрядно выпил, прежде чем сесть за руль.

Результат теста на алкоголь поразил всех. Уровень алкоголя в крови горе-водителя составил 5,0 промилле.

На водителя составили протокол.

Примите во внимание! В Черновцах водителя снегоуборочной машины поймали в нетрезвом состоянии. В отношении горе-водителя уже начали служебное расследование. Детали инцидента пока не раскрывают.

Сообщение "Х**вый Харьков":

Очередной бухой **лан заснул прямо за рулем на пешеходном переходе.

Разбудили "синяка" на перекрестке Героев труда и Светлой, после чего он надул в драгер 3,16 промилле.