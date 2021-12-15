Пресс-служба Патрульной полиции Черновицкой области сообщила, что инцидент произошел 14 декабря около 23:00. Еще во время разговора с водителем правоохранители поняли, что мужчина – пьян.
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Тест на алкоголь показал поражающий результат – 5,0 промилле,
– говорится в сообщении.
На водителя составили протокол.
Правоохранители напомнили:
- 0,2 промилле – допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством;
- 3,0 промилле – критическое состояние и алкогольное отравление;
- 5,0 промилле – относительно смертельная доза.
Массовое ДТП из 6 автомбилей
- На перекрестке улиц Большой Житомирской и Владимирской в Киеве произошло массовое ДТП. Столкнулись 6 автомобилей.
- Сначала разминуться не смогли 4 автомобиля. А впоследствии – еще 2.
- К счастью, погибших или пострадавших в результате аварии не было.
- Из-за инцидента движение общественного транспорта на участке было временно заблокировано.
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Сообщение патрульной полиции:
Рекорды бывают разными, иногда даже очень неутешительными
Вчера, около 23 часов, на улице Русской патрульной остановили транспортное средство Range Rover.
В ходе общения инспекторы заметили, что у мужчины присутствуют признаки сильного алкогольного опьянения и просто поразительный результат теста на состояние опьянения – 5,0 промилле.
Заметим, что допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством – 0,2 промилле. Уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А вот 5,0 – относительно смертельная доза.
На водителя полицейские составили протокол согласно статье 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП и вынесли постановление согласно статье 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов) КУоАП.
Призываем водителей сознательными и ответственными и не садиться за руль в состоянии опьянения.