Пресслужба Патрульної поліції Чернівецької області повідомила, що інцидент стався 14 грудня близько 23:00. Ще під час розмови з водієм правоохоронці зрозуміли, що чоловік – п'яний.

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Тест на алкоголь показав результат, який вражає, – 5,0 проміле,

– мовиться у повідомленні.

На водія склали протокол.

Правоохоронці нагадали:

0,2 проміле – допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом;

3,0 проміле – критичний стан та алкогольне отруєння;

5,0 проміле – відносно смертельна доза.

Масова ДТП із 6 авто

На перехресті вулиць Великої Житомирської та Володимирської у Києві сталася масова ДТП. Зіштовхнулися 6 автомобілів.

Спершу розминутися не змогли 4 автомобілі. А згодом – ще 2.

На щастя, загиблих або постраждалих внаслідок аварії не було.

Через інцидент рух громадського транспорту на ділянці був тимчасово заблокований.

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Допис патрульної поліції:

Рекорди бувають різними, інколи навіть дуже невтішними

Вчора, близько 23-ї години, на вулиці Руській патрульні зупинили транспортний засіб Range Rover.

Під час спілкування інспектори помітили, що у чоловіка присутні ознаки сильного алкогольного сп'яніння і просто вражаючий результат тесту на стан сп'яніння – 5,0 проміле.

Зауважимо, що допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле. Вже понад 3,0 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням. А от 5,0 – відносно смертельна доза.

На керманича поліцейські склали протокол згідно зі статтею 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП та винесли постанову згідно зі статтею 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.

Закликаємо водіїв бути свідомими та відповідальними й не сідати за кермо в стані сп'яніння.