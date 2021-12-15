Спершу на дорозі не розминулися чотири машини, а потім ще дві. Через інцидент заблокувався рух громадського транспорту на зазначеному відрізку.

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Машини влаштували "боулінг"

Рухаючись вулицею Великою Житомирською, Fiat та Citroen зупинилися перед перехрестям з Володимирською на червоний сигнал світлофора у крайній лівій смузі.

У цей момент у зад Citroen врізався Mercedes.

Від удару Citroen розвернуло, і він зачепив Fiat та Hyundai.

На цьому автопригода не закінчилася, адже, оминаючи розтрощені машини, на тому ж самому місці зіштовхнулися ще й Nissan та Toyota.

На щастя, ніхто з людей в результаті подвійної аварії не постраждав. Пасажир автівки Mercedes, яка в'їхала у Citroen, запевнив, що її нібито підрізав Hyundai Tucson.

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Текст публікації Magnolia TV:

Масштабна подвійна аварія у столиці! Fiat, за ним Сitroen рухаються вулицею Великою Житомирською, перед перехрестям з Володимирською зупиняються у крайній лівій смузі на червоний.

За мить у зад Сіtroen влітає Мерсеdes, Сіtroen розвертає, і він чіпляє Fiat та Hyundai. А згодом вже на наших очах стається ще одна дорожньо-транспортна пригода. Оминаючи побиті авто, зіштовхуються Nissan та Toyota. Люди не постраждали.