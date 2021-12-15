Сперва на дороге не разминулись четыре машины, а потом еще две. Из-за инцидента заблокировалось движение общественного транспорта на указанном отрезке.

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Машины устроили "боулинг"

Двигаясь по улице Большой Житомирской, Fiat и Citroen остановились перед перекрестком с Владимирской на красный сигнал светофора в крайней левой полосе.

В этот момент в зад Citroen врезался Mercedes.

От удара Citroen развернуло, и он задел Fiat и Hyundai.

На этом авария не закончилась, ведь, обходя разбитые машины, на том же самом месте столкнулись еще и Nissan и Toyota.

К счастью, никто из людей в результате двойной аварии не пострадал. Пассажир машины Mercedes, которая въехала в Citroen, заверил, что ее якобы подрезал Hyundai Tucson.

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Текст публикации Magnolia TV:

Масштабная двойная авария в столице! Fiat, за ним Сitroen движутся по улице Большой Житомирской, перед перекрестком с Владимирской останавливаются в крайней левой полосе на красный.

Через мгновение в зад Сіtroen влетает Мерсеdes, Сіtroen разворачивает, и он цепляет Fiat и Hyundai. А потом уже на наших глазах происходит еще одно дорожно-транспортное происшествие. Минуя разбитые авто, сталкиваются Nissan и Toyota. Люди не пострадали.