О том, пострадал ли кто-то в результате аварии, пока неизвестно. Однако на кадрах с места происшествия видно, что машины сбились в кучу на одном месте.
Похожее В Киеве из-за гололеда произошла массовая авария с семью авто
Авария парализовала движение
Из-за серьезной аварии движение в направлении станции метро "Выдубичи" существенно усложнилось. Водители были вынуждены долго стоять в большой пробке. Впрочем, на 9:39 движение удалось восстановить в нормальном режиме.
Несчастливое Столичное шоссе
Подобная авария на том же месте произошла и вечером 23 ноября. В тот день там столкнулись такси, две легковушки и авто полиции. Ситуацию осложнило еще и ухудшение погоды, ведь на дороге после снегопада образовался гололед.
На Столичном шоссе столкнулись 5 автомобилей: видео
В Киеве образовался мегазатор из-за массовой аварии: видео
Текст публикации Патрульной полиции Киева:
На Столичном шоссе – ДТП с участием пяти автомобилей. Движение затруднено в направлении станции метро "Выдубичи". Движение возобновлено.