Серьезной аварии не удалось избежать из-за гололеда на дороге. Вероятно, водители не рассчитали свою скорость и собрались после столкновения в одном месте.

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Коллапс на светофоре

Показательно, что все автомобили догнали друг друга на светофоре.

Из-за невозможности быстро затормозить их развернуло в разные стороны.

Кроме того, авария могла случиться из-за отсутствия на машинах зимней резины.

Обратите внимание! Во время езды на летней резине по скользкой дороге тормозной путь авто становится гораздо длиннее.

На Печерске из-за гололеда на светофоре столкнулись семь авто: видео

Похожая авария с авто полиции на Столичном шоссе

На Столичном шоссе вечером 23 ноября произошла двойная авария. Там столкнулись Hyundai и Ford. На место для оформления ДТП прибыл патрульный экипаж. Но в него тоже врезалась попутная машина.

Текст публикации dtp.kiev.ua:

Масштабная авария с участием 7 автомобилей на светофоре по улице Бойчука, 18. Учитывайте погодные условия и переобувайте свои автомобили, на летней резине сейчас тормозной путь дольше.