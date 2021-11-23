Большинство ДТП, которые произошли из-за снегопада, можно было бы избежать, если бы водители вовремя "переобулись" в зимнюю резину. По словам первого заместителя Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, количество вызовов на аварии подтверждает то, что многие автовладельцы заранее не позаботились о собственной безопасности.
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Правоохранитель напомнил тем, кто еще не сменил шины, о срочной необходимости это сделать.
Вечер свидетелей летней резины
- Один из руководителей патрульной полиции напомнил водителям о том, что при температуре ниже +7 градусов летние шины теряют свою гибкость и дубеют, что превращает их в коньки.
- Это вполне может привести к неконтролируемому заносу автомобилей, что и видели многочисленные столичные водители вечером 23 ноября.
- В соцсетях первый снег в Киеве окрестили вечером свидетелей летней резины, поскольку именно водители с ней представляли наибольшую опасность на дорогах и создавали большинство аварий в городе.
Не ищите оправданий, почему для вашего автомобиля не нужны зимние шины. Ведь, если вы беспокоитесь о собственной безопасности и комфорте, они точно нужны,
– подчеркнул Билошицкий.
Свои слова заместитель главы патрульной полиции подтвердил фотографией одного из ДТП, которое произошло в Киеве. Владелец внедорожника серьезно смял переднюю часть машины именно из-за потери контроля над автомобилем на летней резине.
Очередное ДТП из-за летних шин / Фото Алексея Билошицкого