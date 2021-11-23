Фотографиями и видео первого снега жители столицы делятся в соцсетях. Впрочем, из-за достаточно теплой температуры воздуха наслаждаться красивым явлением природы, вероятно, придется не долго.

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Судя по сообщениям из соцсетей, осадки идут во всех районах Киева, а также в городах области.

Коммунальщики уже спасают владельцев летней резины



Зима в парку Шевченко / Фото Виктории Довгань

Как отметили в КГГА, работники "Киевавтодора" сразу отреагировали на снегопад.



Киев засыпает снегом / Фото Лилии Боднар

На улицы города выехало 173 единицы техники, с помощью которой начали обрабатывать дороги и тротуары противогололедными средствами.

Снегопад на бульваре Тараса Шевченко / Фото Артема Овдиенко

Обработку мостов, подъемов и спусков, а также улиц с булыжной мостовой начали еще до начала осадков.



Территория военного госпиталя / Фото Виктории Довгань

Работают киевавтодоровцы с жидкими хлоридами, солью и песчаносоляной смесью.



В некоторых районах Киева снег уже укрыл припаркованные машины / Фото 24 канала

Кроме того, представители местных властей отметили, что у коммунальной корпорации есть 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной спецтехники для содержания дорог, мостов, велодорожек и тротуаров зимой.



Киев во время снегопада выглядит мистически и очень красиво / Фото Виктории Довгань

Также в КГГА отметили, что водителям в период ухудшения погоды нужно быть особенно осмотрительными во время поездок. Также не нужно оставлять машины на тротуарах и крайних полосах дорог и обочинах, поскольку машины, мешающие работе спецтехники, будут эвакуированы.

Смотрите видео первого снега в Киеве: