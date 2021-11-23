Фотографіями та відео першого снігу жителі столиці діляться у соцмережах. Втім, через досить теплу температуру повітря насолоджуватися красивим явищем природи, ймовірно, доведеться не довго.

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Судячи з повідомлень із соцмереж, опади йдуть у всіх районах Києва, а також у містах області.

Комунальники вже рятують власників літньої гуми



Зима у парку Шевченка / Фото Вікторії Довгань

Як зазначили у КМДА, працівники Київавтодору одразу відреагували на снігопад.



Київ засипає снігом / Фото Лілі Боднар

На вулиці міста виїхало 173 одиниці техніки, за допомогою якої почали обробляти дороги та тротуари протиожеледними засобами.



Снігопад на бульварі Тараса Шевченка / Фото Артема Овдієнка

Обробку мостів, підйомів та спусків, а також вулиці з бруківкою почали ще до початку опадів.



Територія військового госпіталя / Фото Вікторії Довгань

Працюють Київавтодорівці з рідкими хлоридами, сіллю та піщаносоляною сумішшю.



У деяких районах Києва сніг вже вкрив припарковані машини / Фото 24 каналу

Крім того, представники місцевої влади наголосили, що комунальна корпорація має 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової спецтехніки для утримання доріг, мостів, велодоріжок та тротуарів взимку.



Київ під час снігопаду виглядає містично та дуже красиво / Фото Вікторії Довгань

Також у КМДА наголосили на тому, що водіям у період погіршення погоди треба бути особливо обачними під час поїздок. Також не треба залишати машини на тротуарах та крайніх смугах доріг та узбіччях, оскільки машини, які заважатимуть роботі спецтехніки, будуть евакуйовані.

Дивіться відео першого снігу у Києві: