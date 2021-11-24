Серйозної автотрощі не вдалося уникнути через ожеледь на дорозі. Імовірно, водії не розрахували свою швидкість і скупчилися після зіткнення на одному місці.
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Колапс на світлофорі
- Показово, що всі автівки наздогнали одна одну на світлофорі.
- Через неможливість швидко загальмувати їх порозвертало у різні боки.
- Крім того, аварія могла трапитися через відсутність у машинах зимової гуми.
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Схожа аварія з авто поліції на Столичному шосе
На Столичному шосе ввечері 23 листопада також сталася подвійна аварія. Там зіштовхнулися Hyundai та Ford. На місце для оформлення дорожньо-транспортної пригоди прибув патрульний екіпаж. Але в нього також врізалася попутна машина.
Текст публікації dtp.kiev.ua:
Масштабна аварія за участю 7 автомобілів на світлофорі на вулиці Бойчука,18. Враховуйте погодні умови та перевзувайте свої авто, на літній гумі зараз гальмівний шлях довше.