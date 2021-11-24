Імовірно, аварії сприяло погрішення погодних умов, адже в столиці якраз випав сніг і утворилася ожеледь.

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Водії влаштували "тетріс" на дорозі

Таксист на Hyundai розвертався у дозволеному місці й уже майже завершив маневр, коли в нього раптом врізався Ford. На місце аварії прибули поліцейські і стали на розворот. Однак вони навіть не встигли зрушити з місця, оскільки в авто екіпажу патрульних в'їхала попутна автівка.

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На проспекті Пермоги у Києві 8 листопада трапився подібний інцидент. Там п'яний зловмисник збив поліцейського, який оформлював іншу аварію. Він притис правоохоронця до авто, яке стояло.

Чоловік утік з місця пригоди й потрапив до рук правоохоронців лише через кілька годин – його спіймали біля власного будинку.

Згодом горе-водію оголосили про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Текст публікації Magnolia TV:

Дісталось навіть копам. На Столичному шосе у Києві сталася подвійна аварія. Hyundai служби таксі розвертався у дозволеному місці і вже начебто завершив маневр, аж тут у нього влетів Ford. За деякий час на цьому ж місці стали на розворот поліцейські, які приїхали оформлювати дорожньо-транспортну пригоду, але не встигли рушити, як їх наздогнав попутний автомобіль.