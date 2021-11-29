Про те, чи постраждав хтось внаслідок автотрощі, наразі невідомо. Однак на кадрах з місця події видно, що машини збилися в купу на одному місці.

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Аварія паралізувала рух

Через серйозну аварію рух в напрямку станції метро "Видубичі" істотно ускладнився. Водії були змушені довго стояти у великому заторі. Втім, станом на 9:39 рух вдалося відновити у нормальному режимі.

Нещасливе Столичне шосе

Подібна аварія на цьому ж місці сталася і ввечері 23 листопада. Того дня там зіштовхнулися таксі, два легковики та авто поліції. Ситуацію ускладнило ще й погіршення погоди, адже на дорозі після снігопаду утворилася ожеледь.

На Столичному шосе зіштовхнулися 5 автівок: відео

У Києві виник мегазатор через масову автотрощу: відео

Текст публікації Патрульної поліції Києва:

На Столичному шосе – дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів. Рух ускладнено у напрямку станції метро "Видубичі". Рух відновлено.