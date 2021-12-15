Мама подозреваемого Анна Ильчук сообщила, что ключи от машины ее сын взял без разрешения. В то же время отчим в это время был на заработках за границей.

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"Мы ходили к потерпевшей, интересовались ее здоровьем, до сих пор звоним по телефону племяннице Руслане – стараемся помочь всем не для того, чтобы уменьшить сыну срок. Поверьте, я не нанимаю ему адвокатов. Он получит, что заслужил", – заявила мать виновника ДТП .

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Молодой человек вину признал

Следователи и прокурор отметили, что обвиняемый сотрудничает и свою вину признал. Правда, с журналистами разговаривать он отказался.

Загорелся пешеходный, все начали переходить. Посредине все и случилось. Парень, когда ехал – даже не тормозил. Он просто влетел в толпу и пытался скрыться,

– рассказал очевидец ДТП Александр.

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