Мама подозреваемого Анна Ильчук сообщила, что ключи от машины ее сын взял без разрешения. В то же время отчим в это время был на заработках за границей.
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"Мы ходили к потерпевшей, интересовались ее здоровьем, до сих пор звоним по телефону племяннице Руслане – стараемся помочь всем не для того, чтобы уменьшить сыну срок. Поверьте, я не нанимаю ему адвокатов. Он получит, что заслужил", – заявила мать виновника ДТП .
Суд избрал меру пресечения виновнику жуткого ДТП в Луцке: смотрите сюжет 24 канала
Молодой человек вину признал
Следователи и прокурор отметили, что обвиняемый сотрудничает и свою вину признал. Правда, с журналистами разговаривать он отказался.
Загорелся пешеходный, все начали переходить. Посредине все и случилось. Парень, когда ехал – даже не тормозил. Он просто влетел в толпу и пытался скрыться,
– рассказал очевидец ДТП Александр.
Наезд на пешеходов в Луцке: что известно
- Резонансная авария произошла 12 декабря. Несовершеннолетний водитель с друзьями на автомобиле убегали от полиции.
- Свои проделки снимали на видео и публиковали в сети.
- На требование остановиться водитель проехал на красный свет и въехал в людей, переходивших дорогу на переходе.
- В результате наезда пострадал 5-летний мальчик, его мать еще 4 человека.
- Жизни ребенка ничего не угрожает, как и большинству пострадавших – у них ушибы и переломы, однако состояние женщины тяжелое.
- Сразу после госпитализации ей прооперировали ногу. В себя она пока не пришла.
- Луцкая мэрия выделила 100 тысяч гривен на лечение пострадавшей 39-летней женщины.
- Учитывая несовершеннолетний возраст подозреваемого, положительные характеристики и отсутствие судимостей ему избрали меру пресечения в виде 2 месяцев домашнего ареста. Подросток также сможет посещать занятия в училище.
- Ему запретили общаться с участниками дела. Контролировать его учебу в училище должна полиция.
- За совершенное ДТП 16-летнему подростку грозит до 8 лет за решеткой.