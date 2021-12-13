Видео успели опубликовать в соцсетях

За рулем автомобиля Renault Megane был 16-летний парень. В салоне находилось еще 2 его друзей.

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Известно, что ребята – местные жители. Они учатся на первом курсе Луцкого высшего профессионального училища. Свои "покатушки" подростки снимали на видео и публиковали в социальных сетях. На кадрах видно, что в салоне громко играла музыка.

Смотрите видео с автомобиля, который вызвал масштабное ДТП в Луцке:

Что известно о ДТП в Луцке

Несовершеннолетний водитель нарушил правила дорожного движения, а на требование полицейских остановиться не отреагировал. Убегая от патрульных, он въехал в толпу на остановке. Известно, что 6 человек пострадали:

4 отказались от госпитализации;

39-летняя местная жительница находится в коме в реанимации. У нее диагностировали политравму;

5-летний сын пострадавшей – в детской областной больнице с убойной травмой лба.

Несовершеннолетнему водителю объявили сообщение о подозрении в нарушении правил дорожного движения, что привело к тяжелым последствиям. Сейчас он находится в СИЗО.

Полный текст публикации телеграм-канала "Ху*овий Луцьк"

Снимали под музыку на видео и даже успевали публиковать.

Появились кадры, как в Луцке подростки на машине избегали погони и сбили пять человек.