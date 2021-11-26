В Днепре посреди улицы была стрельба: что известно об инциденте

На Шолохова в Днепре местные жители слышали выстрелы. Впоследствии в СМИ сообщили, что там проводила спецоперацию полиция. Правоохранители якобы задерживали воров.

Днепряне услышали звуки стрельбы 26 ноября. В комментарии журналистам 24 канала полиция рассказала, что сейчас там продолжаются следственные действия. Детали о происшествии сообщат позже.

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Задерживали злоумышленников

Местные жители увидели несколько машин, которые стояли посреди дороги, и много людей в темной одежде. По данным СМИ, полицейские задерживали там злоумышленников.

Рассказывают, что группа подозреваемых ехала на Mercedes Sprinter в направлении улицы Береговой. В районе дома №19 их догнали полицейские. Задержали по меньшей мере троих человек. Они якобы похитили платежный терминал. Все детали выясняют правоохранители.

Стрельба в Днепре / Фото "Информатора"

Стрельба в ресторане Днепра