Днепрянин признался в убийстве жены, потому что задержали зарплату

В Днепре мужчина позвонил в полицию и сказал, что убил жену. Он объяснил признание задержкой выплаты зарплаты.

Об этом 17 января рассказали журналистам анонимные источники в правоохранительных органах. К счастью, женщина все же оказалась живой, а вот злоумышленника все-таки накажут.

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Просто немножко перебрал с алкоголем

33-летний заявитель, который живет на улице Яворницкого, в тот день был в нетрезвом состоянии. Он позвонил и эмоционально рассказал, что убил свою возлюбленную Елену. Туда немедленно направили правоохранителей.

Они прибыли и обнаружили в квартире живыми и невредимыми не только жену “псевдоубийцы”. Также там была подруга его тещи. Именно они объяснили патрульными странный поступок мужчины.

Якобы его слишком расстроил тот факт, что жене уже 3 месяца задерживают на работе зарплату. Он напился и решил пожаловаться на это полиции. Однако почему-то все переросло в это жесткое признание.

Что грозит за такие звонки

Правоохранители выписали злоумышленнику протокол по статье о заведомо ложном вызове полиции. Теперь он заплатит штраф от 51 до 119 гривен.

Другое нетипичное событие

В поселке Ратное Волынской области мужчина до смерти избил жену палкой. Правоохранители провели расследование и передали дело в суд.

Когда служитель фемиды спросил о мотивах, подсудимый всех поразил. Он заявил, что никого не убивал, а делал женщине массаж. Однако судья не воспринял этот аргумент и признал подозреваемого виновным.

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