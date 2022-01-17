Убийство произошло на улице Юрия и Иваны Липы. Злоумышленник скрылся с места происшествия, однако его быстро задержали.

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Случайно встретил и начал "быковать"

Об этом трагическом инциденте правоохранители рассказали 17 января. Погибший 42-летний мужчина тоже был жителем Одессы. Он случайно встретил своего товарища на улице и сразу вспыхнул конфликт.



Ножи в квартире подозреваемого в убийстве / Фото Нацполиции

Я в новогоднюю ночь принес тарелку холодца. Потом попросил: "верни тарелку". Он начал "быковать" и я его несколько раз ударил,

– рассказал подозреваемый полиции.



Руки задержанного жителя Одессы / Фото Нацполиции

Следует отметить, что оба участника конфликта были в тот день навеселе. Злоумышленника задержали в тот же вечер. Орудие убийства нашли в его квартире.

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Другая трагедия с пьяными

11 января правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве знакомой. Ее тело обнаружили в водоеме с куском асфальта на ногах.

По данным полицейских, подозреваемый в начале декабря привел домой друзей, с которыми распивал алкоголь. Между ним и жертвой возникла перепалка. После нескольких ударов в голову женщина умерла.

Впоследствии злоумышленник просто вынес ее тело на балкон и оставил там на неделю. Однако все же решил от него избавиться и именно так выдал себя.

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