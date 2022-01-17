Вбивство трапилося на вулиці Юрія та Івани Липи. Зловмисник втік із місця події, проте його швидко затримали.

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Випадково зустрів і почав "бикувати"

Про цей трагічний інцидент правоохоронці розповіли 17 січня. Загиблий 42-річний чоловік теж був жителем Одеси. Він випадково зустрів свого товариша на вулиці та одразу спалахнув конфлікт.



Ножі у квартирі підозрюваного у вбивстві / Фото Нацполіції

Я в Новорічну ніч приніс тарілку холодцю. Потім попросив: "верни тарілку". Він почав "бикувати" і я його кілька разів ударив,

– розповів підозрюваний поліції.



Руки затриманого жителя Одеси / Фото Нацполіції

Слід зазначити, що обидва учасники конфлікту були в той день на підпитку. Зловмисника затримали того ж вечора. Знаряддя вбивства знайшли в його квартирі.

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Інша трагедія з п'яними

11 січня правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві знайомої. Її тіло виявили у водоймі зі шматком асфальту на ногах.

За даними поліцейських, підозрюваний на початку грудня привів додому друзів, з якими розпивав алкоголь. Між ним та жертвою виникла перепалка. Після кількох ударів у голову жінка померла.

Згодом зловмисник просто виніс її тіло на балкон і залишив там на тиждень. Проте все ж вирішив його позбутися та саме так видав себе.

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