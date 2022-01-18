Дніпрянин зізнався у вбивстві жінки, бо затримали зарплату

У Дніпрі чоловік подзвонив до поліції та сказав, що вбив дружину. Він пояснив зізнання затримкою виплати її зарплатні.

Про це 17 січня розповіли журналістам анонімні джерела в правоохоронних органах. На щастя, жінка все ж виявилася живою, а ось зловмисника таки покарають.

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Просто трішки перебрав з алкоголем

33-річний заявник, що живе на вулиці Яворницького, в той день був напідпитку. Він подзвонив і емоційно розповів, що вбив свою кохану Олену. Туди негайно направили правоохоронців.

Вони прибули та виявили у квартирі живими та неушкодженими не лише дружину “псевдовбивці”. Також там була подруга його тещі. Саме вони пояснили патрульними дивний вчинок чоловіка.

Мовляв, його надто засмутив той факт, що дружині вже 3 місяці затримують на роботі зарплату. Він напився та вирішив поскаржитися на це поліції. Проте чомусь все переросло у це жорстке зізнання.

Що загрожує за такі дзвінки

Правоохоронці виписали зловмиснику протокол за статтею про свідомо неправдивий виклик поліції. Тепер він заплатить штраф від 51 до 119 гривень.

Інша нетипова подія

У селищі Ратне, що у Волинській області, чоловік до смерті побив дружину палицею. Правоохоронці провели розслідування та передали справу до суду.

Коли служитель феміди запитався про мотиви, підсудний всіх вразив. Він заявив, що нікого не вбивав, а робив жінці масаж. Проте суддя не сприйняв цей аргумент і визнав підозрюваного винним.

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