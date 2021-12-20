На Днепропетровщине мужчина осквернил государственный флаг: ему грозит тюрьма

В Синельниковском районе 19 декабря правоохранители задержали 34-летнего горожанина за надругательство над государственным флагом. Мужчина сорвал стяг с электрической опоры и бросил на дорогу.

Нарушителя разыскали благодаря камерам видеонаблюдения. Правоохранители установили, что он ранее судим.

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Мужчина осквернил государственный флаг

В 15: 30 правоохранителям поступило сообщение от старосты Маломихайловской ОТГ. Он рассказал, что примерно в 8:00 на улице Центральной в поселке городского типа Просяна мужчина сорвал с электрической опоры государственный флаг.

Во время этого нарушитель сломал крепление и основу, на которой закрепили стяг. Затем он бросил флаг на проезжую часть.

Мужчина сорвал государственный флаг / Фото полиции Днепра

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Нарушителю грозит тюрьма

Правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения и установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель.

Следователи открыли уголовное производство за "надругательство над государственными символами". Мужчине грозит до 850 гривен штрафа, до 6 месяцев ареста или до 3 лет в тюрьме.

Вскоре нарушителю сообщат о подозрении и изберут меру пресечения. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

Злоумышленника задержали / Фото полиции Днепра