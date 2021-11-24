Двум подросткам, жестоко избившим и изнасиловавшим женщину в Кривом Роге, объявили о подозрении

Двое 15-летних подростков жестоко избили, ограбили и изнасиловали женщину и пошли развлекаться в ночной клуб. Полиция задержала злоумышленников и объявила им о подозрении.

Инцидент произошел 22 ноября. По данным прокуратуры, им объявили подозрение по 2 статьям.

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Задержанным подросткам сообщили о подозрении

Двум 15-летним юношам сообщили о подозрении в избиении и разбойном нападении на местную жительницу,

– заявили в прокуратуре.

Добавили, что сейчас решается вопрос о вручении им уведомления о подозрении в ее изнасиловании.

По статьям об избиении и разбое, подросткам грозит заключение и срок от 7 до 10 лет и от 8 до 15 лет.

Досудебное расследование осуществляет Криворожское райуправление полиции. Идет следствие. Задержанным суд должен избрать меру пресечения.

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