Двум подросткам, жестоко избившим и изнасиловавшим женщину в Кривом Роге, объявили о подозрении
Источник:Днепропетровская областная прокуратура
Двое 15-летних подростков жестоко избили, ограбили и изнасиловали женщину и пошли развлекаться в ночной клуб. Полиция задержала злоумышленников и объявила им о подозрении.
Инцидент произошел 22 ноября. По данным прокуратуры, им объявили подозрение по 2 статьям.
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Задержанным подросткам сообщили о подозрении
Двум 15-летним юношам сообщили о подозрении в избиении и разбойном нападении на местную жительницу,
– заявили в прокуратуре.
Добавили, что сейчас решается вопрос о вручении им уведомления о подозрении в ее изнасиловании.
По статьям об избиении и разбое, подросткам грозит заключение и срок от 7 до 10 лет и от 8 до 15 лет.
Досудебное расследование осуществляет Криворожское райуправление полиции. Идет следствие. Задержанным суд должен избрать меру пресечения.
Нападение и изнасилование в Кривом Роге: что известно
- 22 ноября двое парней отдыхали в бане, где пили алкоголь. Впоследствии, по данным местных СМИ, они распылили огнетушитель.
- В "Днепр Оперативный" написали, что ребята устроили пожар, и огнетушитель им принесла работница бани.
- Впоследствии женщина попросила 15-летних юношей возместить убытки и уйти из заведения. Они сказали, что у них нет наличных, и позвали женщину к банкомату.
- По дороге они напали на нее, начали бить ремнем и кирпичом по голове. Когда же женщина потеряла сознание, по очереди изнасиловали ее. Потом забрали у нее телефон и деньги, и пошли развлекаться в ночной клуб.
- Женщину посреди улицы нашли без сознания местные жители. Ее отвезли в больницу.
- Предварительно известно, что 48-летнюю работницу бани прооперировали, она находилась в реанимации.
- Ребят нашли через несколько часов. Полиция открыла дело по 3 статьям: умышленные тяжкие телесные повреждения, изнасилование, разбой.