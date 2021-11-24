Жуткое событие, которое произошло 22 ноября, возмутило всю Украину. Подробности событий того дня рассказали в местных СМИ и полиции.

Здесь начало истории В Кривом Роге школьники избили и изнасиловали 48-летнюю женщину

Изнасиловали, избили, ограбили и пошли развлекаться

Два подростка 2006 года рождения 22 ноября примерно в 21 час пошли в сауну. Там они отдыхали и распивали алкогольные напитки. И вот что случилось дальше:

По данным издания "Информатор", подростки увидели в сауне огнетушитель и почему-то решили его распылить. "Днепр Оперативный" пишет, что ребята устроили пожар, и огнетушитель им принесла работница сауны.

После этого женщина попросила юношей возместить ущерб и уйти из заведения. Ребята сказали, что у них нет наличных, и позвали женщину к банкомату.

А по дороге напали на нее, стали бить ремнем и кирпичом по голове. Когда же женщина потеряла сознание, по очереди изнасиловали ее. Потом забрали у нее телефон и деньги, и пошли развлекаться в ночной клуб.

Именно около него спустя несколько часов после инцидента полиция ребят нашла и задержала. Теперь суд будет выбирать им меру пресечения.

В каком состоянии пострадавшая? Женщину без сознания с тяжелыми травмами на улице нашли прохожие и вызвали скорую. 48-летнюю работницу бани прооперировали, она в реанимации.

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