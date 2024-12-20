Небо над Украиной будет затянуто облаками, однако солнце будет пробиваться сквозь них. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что ночью в северных, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях, днем в южных, большинстве центральных и восточных областей будет небольшой дождь. В то же время на остальной территории без осадков.
В южной части ночью и утром местами туман.
Ветер северо – западный, на юге и востоке страны северо – восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура в течение суток от -1 градуса до +4 градусов тепла; в южной части ночью +3...+8 градусов, днем +5...+10 градусов, в Крыму до +15.
В Карпатах ночью возможен небольшой снег, днем без осадков. Температура в течение суток будет колебаться от 0 до -5 градусов мороза.
Какой будет погода на Киевщине
В столице и области также будет облачно с прояснениями. Ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь, днем без осадков.
Ветер северно – западный, 5 – 10 метров за секунду.
Температура по области в течение суток от -1 градуса мороза до +4 тепла. В Киеве в течение суток +1...+3 градуса тепла.
Какой будет погода в областных центрах
Киев +1...+3,
Ужгород +3...+5,
Львов +1...+5,
Ивано-Франковск +1...+3,
Тернополь +1...+3,
Черновцы +1...+3,
Хмельницкий +1...+3,
Луцк +1...+3,
Ровно +1...+3,
Житомир +1...+3,
Винница +2...+4,
Одесса +6...+8,
Николаев +7...+9,
Херсон +8...+10,
Симферополь +12...+14,
Кропивницкий +3...+5,
Черкассы +2...+4,
Чернигов +1...+3,
Сумы +2...+4,
Полтава +2...+4,
Днепр +3...+5,
Запорожье +7....+9,
Донецк +4...+6,
Луганск +3...+5,
Харьков +2...+4.
Прогноз погоды на 21 декабря / Укргидрометцентр