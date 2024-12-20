Небо над Україною буде затягнуто хмарами, проте сонце буде пробиватись крізь них. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні
Синоптики прогнозують, що вночі у північних, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях, вдень у південних, більшості центральних та східних областей буде невеликий дощ. Водночас на решті території без опадів.
У південній частині вночі та вранці місцями туман.
Вітер північно – західний, на півдні та сході країни північно – східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура протягом доби від -1 градусу до +4 градусів тепла; у південній частині вночі +3...+8 градусів, вдень +5...+10 градусів, в Криму до +15.
В Карпатах вночі можливий невеликий сніг, вдень без опадів. Температура впродовж доби коливатиметься від 0 до -5 градусів морозу.
Якою буде погода на Київщині
У столиці та області також буде хмарно з проясненнями. Вночі синоптики прогнозують невеликий дощ, вдень без опадів.
Вітер північно – західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура по області протягом доби від -1 градусу морозу до +4 тепла. У Києві протягом доби +1...+3 градуси тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
Київ +1...+3,
Ужгород +3...+5,
Львів +1...+5,
Івано-Франківськ +1...+3,
Тернопіль +1...+3,
Чернівці +1...+3,
Хмельницький +1...+3,
Луцьк +1...+3,
Рівне +1...+3,
Житомир +1...+3,
Вінниця +2...+4,
Одеса +6...+8,
Миколаїв +7...+9,
Херсон +8...+10,
Сімферополь +12...+14,
Кропивницький +3...+5,
Черкаси +2...+4,
Чернігів +1...+3,
Суми +2...+4,
Полтава +2...+4,
Дніпро +3...+5,
Запоріжжя +7...+9,
Донецьк +4...+6,
Луганськ +3...+5,
Харків +2...+4.
Прогноз погоди на 21 грудня / Укргідрометцентр