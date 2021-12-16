Юноша, школьником зарезавший соседскую семью в Павлограде, получил пожизненное

Убийца двух человек в Днепропетровской области окончательно получил пожизненное заключение. Судебная волокита длилась три года, на момент преступления виновник был учеником 11 класса.

Суд доказал, что пьяный школьник Валентин Земцов с особой жестокостью убил 30-летнего соседа и 5-летнего сына его сожительницы. Преступление произошло еще в марте 2018 года.

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Как задержали убийцу

Преступник также пытался убить 35-летнюю беременную женщину. Чтобы попасть в дом жертв, ему пришлось рукой разбить окно. Убийца порезался и обратился к врачам за помощью. Благодаря этому его и задержали.

Причину преступления виновник трагедии так и не объяснил. Мачеха школьника была судьей в Павлограде, поэтому дело перенесли на рассмотрение в суд Днепра.

Потерпевшая меняла показания

Соседи не конфликтовали, но потерпевшая Виктория Кригина заявляла, что преступление совершило именно 16-летний Валентин Земцов. Она требовала наказать его по всей строгости.

Впрочем, через некоторое время женщина просила в суде не наказывать его слишком строго. Когда суд приговорил Земцова к пожизненному лишению свободы, этот приговор начал обжаловать не только подозреваемый, но и потерпевшая.

Через три года в апелляционном суде женщина изменила свои показания кардинально. Она заявляла, что Земцов не безжалостный убийца, а якобы герой, защищавший ее от мужа.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда подтвердил, что приговор о пожизненном заключении законный. Поэтому суд отказался удовлетворять кассационную жалобу, подаваемую стороной защиты. Защитники не соглашались с квалификацией преступления и назначенным наказанием.

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