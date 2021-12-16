Юноша, школьником зарезавший соседскую семью в Павлограде, получил пожизненное
Источник:Офис генпрокурора
Убийца двух человек в Днепропетровской области окончательно получил пожизненное заключение. Судебная волокита длилась три года, на момент преступления виновник был учеником 11 класса.
Суд доказал, что пьяный школьник Валентин Земцов с особой жестокостью убил 30-летнего соседа и 5-летнего сына его сожительницы. Преступление произошло еще в марте 2018 года.
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Как задержали убийцу
Преступник также пытался убить 35-летнюю беременную женщину. Чтобы попасть в дом жертв, ему пришлось рукой разбить окно. Убийца порезался и обратился к врачам за помощью. Благодаря этому его и задержали.
Причину преступления виновник трагедии так и не объяснил. Мачеха школьника была судьей в Павлограде, поэтому дело перенесли на рассмотрение в суд Днепра.
Потерпевшая меняла показания
Соседи не конфликтовали, но потерпевшая Виктория Кригина заявляла, что преступление совершило именно 16-летний Валентин Земцов. Она требовала наказать его по всей строгости.
Впрочем, через некоторое время женщина просила в суде не наказывать его слишком строго. Когда суд приговорил Земцова к пожизненному лишению свободы, этот приговор начал обжаловать не только подозреваемый, но и потерпевшая.
Через три года в апелляционном суде женщина изменила свои показания кардинально. Она заявляла, что Земцов не безжалостный убийца, а якобы герой, защищавший ее от мужа.
Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда подтвердил, что приговор о пожизненном заключении законный. Поэтому суд отказался удовлетворять кассационную жалобу, подаваемую стороной защиты. Защитники не соглашались с квалификацией преступления и назначенным наказанием.
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