Хлопець, який школярем зарізав сусідську родину у Павлограді, отримав довічне

Вбивця двох людей на Дніпропетровщині остаточно отримав довічне ув'язнення. Судова тяганина тривала три роки, на момент злочину винуватець був учнем 11 класу.

Суд довів, що п'яний школяр Валентин Земцов особливо жорстоко вбив 30-річного сусіда і 5-річного сина його співмешканки. Злочин стався ще у березні 2018 року.

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Як затримали вбивцю

Злочинець також намагався вбити 35-річну вагітну жінку. Щоб потрапити в будинок жертв йому довелось рукою розбити вікно. Вбивця порізався і звернувся до лікарів про допомогу. Завдяки цьому його і затримали.

Причину злочину винуватець трагедії так і не пояснив. Мачуха школяра була суддею в Павлограді, тому справу перенесли на розгляд суду Дніпра.

Потерпіла змінювала свідчення

Сусіди не конфліктували, але потерпіла Вікторія Кригіна заявляла, що злочин скоїв саме 16-річний Валентин Земцов. Вона вимагала покарати його якомога суворіше.

Втім, за деякий час жінка просила в суді не карати його надто суворо. Коли суд засудив Земцова до довічного позбавлення волі, цей вирок почав оскаржувати не лише хлопець, а й потерпіла.

Через три роки в апеляційному суді жінка змінила свої покази кардинально. Вона заявляла, що Земцов не безжальний різник, а нібито герой, який захищав її від чоловіка.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду підтвердив, що вирок про довічне ув'язнення є законним. Тому суд відмовився задовільняти касаційну скаргу, яку подавала сторона захисту. Захисники не погоджувалися з кваліфікацією злочину та призначеним покаранням.

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