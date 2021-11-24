В Кривом Роге мотоцикл влетел в легковушку: водитель сразу погиб

На Владимира Великого в Кривом Роге столкнулись легковушка и мотоцикл. Водитель двухколесного погиб на месте, а его пассажирку отвезли в больницу.

Авария произошла 23 ноября около 17:30 районе "Дома Мод". В полиции официально ДТП еще не прокомментировали.

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Детали ДТП

По предварительной информации, легковушка выезжала со стороны АТБ на Владимира Великого. В СМИ говорят, что согласно правилам ПДД поворачивать можно было только направо. Водитель вместо этого повернул налево.

В этот момент со стороны собора ехал мотоцикл. Двухколесный буквально влетел под колеса авто.



В ДТП в Кривом Роге погиб мотоциклист / Фото "Свои"

Мотоциклист погиб на месте, а пассажирку медики скорой госпитализировали. Пока о состоянии девушки ничего неизвестно.



Пассажирка двухколесного сейчас в больнице / Фото "Свои"

На месте работали несколько патрульных экипажей, медики скорой. Движение по состоянию на 8:00 на улице Владимира Великого было затруднено.

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