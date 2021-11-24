У Кривому Розі мотоцикл влетів у легковик: водій загинув одразу

На Володимира Великого в Кривому Розі зіштовхнулися легковик та мотоцикл. Водій двоколісного загинув на місці, а його пасажирку відвезлі до лікарні.

Аварія сталася 23 листопада близько 17:30 районі "Дому Мод". У поліції офіційно ДТП ще не прокоментували.

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Деталі ДТП

За попередньою інформацією, легковик виїжджав з боку АТБ на Володимира Великого. У ЗМІ кажуть, що згідно з правилами ПДР повертати можна було лише праворуч. Водій натомість повернув ліворуч.

У цей момент із боку Собору їхав мотоцикл. Двоколісний буквально влетів під колеса авто.



У ДТП в Кривому Розі загинув мотоцикліст / Фото "Свої"

Мотоцикліст загинув на місці, а пасажирку медики швидкої госпіталізували. Поки що про стан дівчини нічого невідомо.



Пасажирка двоколісного наразі в лікарні / Фото "Свої"

На місці працювали кілька патрульних екіпажів, медики швидкої. Рух станом на 8:00 на вулиці Володимира Великого був ускладнений.

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