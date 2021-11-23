У горах на Львівщині трагічно загинув мотоцикліст: фото з місця події

Аварія сталася вночі у селі Нижня Рожанка Стрийського району. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Мотоцикліст вилетів у кювет

Смертельна ДТП трапилася приблизно о 1:50 у селі Нижня Рожанка. Як попередньо встановили правоохоронці, 35-річний місцевий житель за кермом мотоциклу Geon Road не впорався з керуванням. Він з'їхав у кювет та перекинувся.

Внаслідок аварії чоловік отримав травми, які були несумісними з життям. Він загинув на місці події. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Слідчі невдовзі відкриють кримінальне провадження.



Мотоцикліст не впорався з керуванням / Фото поліції Львівщини

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Чоловік загинув на місці аварії / Фото поліції Львівщини